Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился своей радостью

Кулинар выложил кадры на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Эктор Хименес-Браво радует своих фолловеров не только рецептами вкусных блюд, но часто и довольно откровенными личными фото. Ресторатор действительно может похвастаться замечательной физической формой, которую поддерживает с помощью диеты и тренировок.

«В моем меню нет сахара, сливочного масла, жирных продуктов и муки, но все остальные продукты я ем. Просто это здоровая еда», - рассказывал Эктор ранее.

Не менее важным элементом являются и занятия в зале.

«Я хожу в спортзал четыре раза в неделю. Это достаточно тяжело. Иногда задумываюсь: а может, не надо было начинать? Но, по правде говоря, если я пропускаю тренировку, испытываю чувство вины! Это заставляет меня встать и пойти в зал», - признавался судья шоу "Мастер Шеф".

Можно себе представить, какой дискомфорт у него вызвало закрытие тренажерных залов в связи с локдауном. Поэтому, как только ограничения в Киеве сняли Эктор отправился на тренировку.

«Наконец то залы открыты», - написал довольный Эктор.

Похоже, что компанию ему составил украинский ведущий, герой шоу «Холостяк» Никита Добрынин.

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