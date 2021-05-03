Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовился к Пасхе
Эктор Хименес-Браво колумбийского происхождения, однако он много лет живет в Украине и чтит ее традиции, пишет Politeka.net. Артист решил испечь паски, в честь праздника и записал по этому поводу несколько видео (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
Ресторатор предстал на кухне, и разорвал паску, хвастаясь ее мягкостью и воздушностью.
А позже судья "Мастер Шеф" позволил заглянуть в свою духовку, в которой стояли другие куличи.
В своем посте Хименес-Браво рассказал о месте, где провел праздник, и показал свою любимую собачку.
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"Друзья! Рассказывайте, как вы отпраздновали Пасху?
У меня был долгожданный выходной. И я провел его дома. А у Вас есть особые традиции празднования? 🐣", - написала звезда.
За шесть часов публикация собрала более 10 тысяч просмотров.
"Паска Классная! Молодчина!!!👏", "Эктор вы умничка браво👏🙌🔥👍❤️", "Очень красивые паски ❤️..Вы молодечик 🌹...Хороших выходных всем ❤️", "Какая аппетитная вкуснота!!!", "Делала по своему, но по Вашему рецепту!!! Супер❤️ благодарю", "Золотые руки у вас Эктор 😍🙏👍","Паски получились отличные😍 Отмечали с семьёй на природе))", - написали пользователи сети.
Напомним, Эктор Хименес-Браво в одном из интервью рассказал, что любит в женщинах нежность, заботливость, хорошее чувство юмора, ум и амбиции.
Отметим, Эктор не так давно расстался с девушкой, Анной.
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как выглядит настоящий мачо.
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