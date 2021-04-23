Известная украинская певица Оля Полякова показала, как развлекается с Эктором Хименес-Браво из "Мастер Шеф"
Как пишет Politeka.net, Оля Полякова является популярной украинской певицей и развивает социальные сети. Красотка также любит участвовать в различных шоу. Так, в ТикТок, красотка засветилась с Эктором Хименес-Браво из "Мастер Шеф", с которым решила не только готовить, но и танцевать.
На кадрах Оля позировала в мини-платье. Рядом стоял Эктор в штанах и рубашке. Полякова показывала танец, после чего Хименес-Браво повторял за певицей. Ролик получился довольно забавным.
Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Тю-тю-тю", "До чего довел локдаун артистов", "До чего дошла, ничем не брезгует", "Собачка круче вас. Молодцы", "Круто", "Собачка тоже танцует", "Хорошего настроения", "Он лишний - гони его и все будет", "Оля, как круто. Продолжайте в таком духе", "А где кокошник, забыла?".
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Полякова не стала особо прихорашиваться, и записала ролик в домашнем виде.
"У меня, к сожалению, на даче нету света. Пропал свет, и не знаю, когда он будет. Поэтому давайте перенесем тренировочку на вечернее время", - сказала артистка.
Напомним, Полякова в гневе обратилась к украинцам из Турции
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