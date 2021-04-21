Дочь Оли Поляковой Маша решила снять видео, пока мама спит

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова отправилась с дочерьми Алисой и Машей, а также мамой, в Турцию на отдых. Семья активно делиться кадрами из отдыха, подогревая интерес фанатов в Инстаграм.

В этот раз видео опубликовала Маша Полякова в социальных сетях. Красотка показала летний столик, где сидела вместе с бабушкой. Алисы на завтраке, как и мамы, не оказалось. Отдельно Маша акцентировала внимание на Светлане Поляковой (маме Оли), демонстрируя женщину без фильтров, которая сидела за столом.

"Сегодня Лиза на уроках, а мама еще спит, поэтому завтракаем сегодня я и прекрасная бабушка", - сказала в видео Маша.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии показательным кадрам, ведь они были в сторис Инстаграм, где подобных функций нет.

Мы писали, что популярная украинская певица Оля Полякова поделилась впечатлениями от нового для себя опыта: отдыха в девичьей компании.

Оля показала фото, на котором позирует с дочками и мамой. Сама певица одета в красное платье с черными пятнами. Рядом с ней стоит ее старшая дочь Маша, которая одета в короткое платье в цветочек с открытыми плечами. К ней прижались ее младшая сестра Алиса и бабушка Светлана.

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