Певица Оля Полякова схватилась за голову, почитав комментарии под одним из своих постов
Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда, отправившись на отдых в Турцию вместе с дочерьми и мамой, обратилась к украинцам в "сториз" у себя в Инстаграм, пригрозив банить за распространения лжи.
Накануне Полякова сделала пост, посвященный эпидемии коронавируса и борьбе с ней, общаясь в прямом эфире с врачом-реаниматологом. Речь зашла о вакцинации.
"Мне безумно интересны эти эфиры, ведь в моем случае, больше знаешь – крепче спишь. Смотрим, комментируем!", - объявила Оля.
Однако, не все отзывы пришлись артистке по душе. Полякова остро отреагирвала на некоторые из них, что решила отдельно записать видеообращение.
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"Только что почитала комментарии, которые вы оставили мне под моим вчерашним эфиром, где я провожу ликбез про ковид... И хочу вам сказать, что с сегодняшнего дня всем сумасшедшим, которые пишут о том, что пандемии не существует, коронавируса не существует, - я всех буду банить. Вот серьезно, чтобы вы даже этот фейк и флуд не распространяли у меня на странице. Все нормальные люди - добро пожаловать, и у нас еще будут новые эфиры, будем разбираться, где правда, а где ложь", - заявила звезда, у которой лопнуло терпение.
Полякова старалась вести себя сдержанно на кадрах, но в то же время в комментариях сорвалась на грубость.
"Да сколько можно слушать этот бред!!! И верить каждому проплаченому шоубизовцу! Люди, очнитесь! Весь мир бастует от этой фейковой пандемии!", - написала одна из пользовательниц.
"Какая дура!!! Бан!!!!", - не удержалась в ответ Оля.
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