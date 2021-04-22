Известная украинская певица Оля Полякова отправилась на жаркий отпуск вместе с красавицами-дочерьми

Не так давно певица честно рассказала на своей странице в социальной сети Инстаграм, что в последнее время была постоянно занята на работе, часто уезжала и не имела возможности нормально провести время с самыми близкими. Именно поэтому в отпуск звезда отправилась не с мужем, а девичьей компанией.

"Этот отдых тоже с семьей, но вместо мужа – мама, которую я не видела почти год из-за локдауна. Какое счастье, что мы вместе, это так по-новому, по-девчачьи, разговоры о девчачьем, развлечения девчачьи, все девчачье, я в каком-то кайфе от новизны и осознания "А что, так можно было?". Люблю вас, мои девочки!" – раньше подметила звезда.

Прибыв на жаркий отдых, звезда покрутилась в маленьком красном платье, приподнимая низ и приоткрывая стройные ноги перед камерой. Как известно, ради такой формы артистка почти каждый день тренируется в личном спортзале и даже приобщает к этому делу детей. Похоже, к лету звезда готова.

До этого звезда решила устроить бьюти-выходной, показать себя без фильтров, макияжа и фотошопа, а также рассказать, как она следит за собой и поддерживает себя в форме. Показывая свои мимические морщины и складочки, звезда отметила:

«Лучшая косметика в любом возрасте – красивая кожа, здоровый сон и питание. Но без дополнительного ухода и увлажнения не обойтись😉», - рассказывает Полякова.

Пользователи сразу же отреагировали на видео звезды:

«Масочка 475грн. Да конечно, ооочень не дорогая😂; Так приятно, что артистка, не боится показывать себя настоящую, без фильтра! 👌🏻; ну прям бьюти-урок, только дороговатый; Чёт постарела Полякова резко, за последние месяцы...; Меньше процедур,а то что-то страшновато стало на тебя смотреть,Олька); Оличка, Вы красавица!!!Благодарю за тот бьюти урок❤️; Нам так не жить!475грн. Это много. Жаль».

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