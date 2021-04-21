Известная певица Оля Полякова показала совместное фото с Надей Дорофеевой

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева 21 апреля, сегодня, празднует свой 31 год. Красотку начали активно поздравлять коллеги по сцене, ведь певица успела завоевать не только сердца обычных украинцев, но и других звезд. Не смогла пройти мимо и Оля Полякова, которая в Инстаграм решила опубликовать интересное фото.

На фото Надя и Оля позировали на сцене. Дорофеева взяла за горло Полякову, смотря ей прямо в глаза, на что взаимно ответила блондинка, держа коллегу за талию. Фото получилось очень чувственным и интересным.

"Надюша. Дорогая, с твоим днем. Свети ярко, пылай любовью, гори творчеством, будь счастлива и реализуй все свои планы. Обнимаю", - написала Оля Полякова поздравление в сторис Инстаграм.

Мы писали, что популярная украинская певица Надя Дорофеева показала, чем занята, накануне своего дня рождения.

Дорофеева поделилась фото, на котором показала себя в домашней обстановке. На снимке Надя уютно устроилась на диване с телефоном в руках. Она одета в мешковатые серые джинсы и белую водолазку с фигурными «дырками». Волосы певицы собраны в хвост.

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