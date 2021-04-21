Известная певица Оля Полякова показала себя и рассказала о Турции
Как пишет Politeka.net, Полякова уехала не так давно на отдых вместе с дочерьми и мамой. Красотка теперь регулярно делиться контентом в Инстаграм, иногда и шутя над собой.
В этот раз Оля опубликовала сначала один ролик, где была сама собой.
"Всем привет. Сейчас пойдем на ферму", - сказала Оля.
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После этого Полякова опубликовала еще сторисы, где уже при помощи фильтров увеличила скулы и губы:
"Добрый вечер, дорогие мои. Пришел момент наконец-то открыть вам, почему я нахожусь в Турции. Я приехала сделать себе маленькие процедурки над своим лицом - совсем малюсенькие. Видите, я выгляжу очень натурально, ничего не видно, ничего не слышно. Вот я немножечко так увлажнила губки, чуть-чуть увлажнила кожу и вот красавица теперь приеду в Киев. Чмаки-чмаки".
Интересно, что с такими фильтрами Полякова стала похожа на Анастасию Покрещук, Звезду "Від пацанки до панянки", которая себе увеличила губы и скулы в Стамбуле, Турция.
Мы писали, что певица Оля Полякова принялась учить украинок, как правильно наводить марафет, но тут же пожалела.
37-летняя звезда в своем новом посте в Инстаграм провела бьюти-сеанс, показав поклонницам, что такое пилинг лица и как его делать.
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