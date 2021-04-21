Популярная украинская певица Оля Полякова поделилась впечатлениями от нового для себя опыта: отдыха в девичьей компании
Недавно звезда отправилась в Турцию со своей семьей. Помимо двух дочек она взяла с собой маму, тем самым нарушив традицию отдыха с мужем. О новом опыте Полякова рассказала в новом посте на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
«Наша банда! Я никогда не отдыхала в девичьей компании, ни с подругами, ни даже с друзьями, только с семьей...Этот отдых тоже с семьей, но вместо мужа мама, которую я не видела почти год из-за локдауна», - рассказала певица.
Она подчеркнула, что для нее эта поездка в новинку, однако ей определенно нравится отдыхать такой компанией.
«Это так по-новому, по-девчачьи, разговоры о девчачьем, развлечения девчачьи, все девчачье, я в каком то кайфе от новизны и осознания (а шо так можно было?)», - поделилась впечатлениями Оля.
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Она также показала фото, на котором позирует с дочками и мамой. Сама певица одета в красное платье с черными пятнами. Рядом с ней стоит ее старшая дочь Маша, которая одета в короткое платье в цветочек с открытыми плечами. К ней прижались ее младшая сестра Алиса и бабушка Светлана.
Поклонники Поляковой активно комментируют ее пост.
«Ольга, у Вас мама красотка! Очень молодо выглядит!», «Мне кажется, или Алиса дочка Фреймут? выражение лица, черты лица», «Какие вы все красивые. Все, как сёстры, а не 3 поколения», «Старшая дочь затмила всех своей красотой», - пишут люди.
Напомним, Полякова показала вблизи свою 62-летнюю маму, которой не дашь и 40 лет: красноречивые кадры.
Как сообщала Politeka, Полякова похвасталась заморскими яствами, пока украинцы сидят на карантине: "Пещера изобилия".
Также Politeka писала, что Полякова показала, что вытворяет ее младшая дочь ради популярности в ТикТоке: "Ух ты! Умница!".