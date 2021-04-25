Эктор Хименес-Браво из "МастерШеф" показал себя на прогулке по пляжу

Как пишет Politeka.net, ресторатор Хименес-Браво не только публикует в социальных сетях интересные рецепты, но и показывает кадры из личной жизни. За красавчиком следят сотни тысяч украинцев и Эктор старается их не разочаровывать.

В этот раз Хименес-Браво опубликовал фотографию с лошадью, с которой гулял по пляжу. На первом фото Эктор был в рубашке, шляпке и очках. На втором уже только в штанах, демонстрируя эффектную фигуру. Красавчик показал еще несколько фото из фотосессии с животным.

"Оставляйте в комментариях смайлик с вашем любимым животным", - написал Хименес-Браво.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Superstar", "Красиво", "Очень люблю лошадок, собак", "Очень люблю лошадей.Львы и тигры , пантеры.. моя любовь..", "Самые прекрасные живые существа,которые создала природа- это лошади, обожаю".

Мы писали, что Эктор Хименес-Браво и Ольга Мартыновская из "МастерШеф" решили совместить свои таланты и умения, дабы создать кулинарный шедевр.

Судья проекта и ресторатор Хименес-Браво опубликовал свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показал, как они с коллегой "колдуют" над изумительной паской.

Напомним, Полякова показала, как развлекается с Хименес-Браво из "Мастер Шеф"

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