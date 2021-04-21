Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" и "Україна має талант" Эктор Хименес-Браво навел интриги среди поклонников

Шоу "Україна має талант" выходило на экраны с 2009 по 2017 год, передает Politeka.net. В 2014-ом - членом жюри был Эктор Хименес-Браво.

Известно, что к 30-летию Независимости Украины популярное некогда шоу вернется на экраны.

В одном из последних постов в своем Инстаграм Эктор поделился архивными кадрами шоу, тем самым ресторатор заинтриговал пользователей сети - будет ли он только зрителем или снова примет участие в качестве судьи.

"Возвращение легенды!

✨ "Україна має талант" возвращается на ваши экраны ✨ Да еще и в такой важный для страны год! 30 лет Независимости! 💙💛

Я обожал этот проект, когда был судьей и поэтому обязательно буду смотреть каждый выпуск! А Вы?

Листайте карусель, вспомним вместе, как это было 7 лет назад ❤️", - написал Хименес-Браво.

За пять часов публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"В этой роли я Вас ещё не видела!Круто!❤", "❤️мой любимый проект😍", "Очень жду ❤️🙌🙌", "Буду смотреть обязательно 👏", "Я очень жду, этот проект! Каждый год я говорю себе, плохо что раньше не было таких проектов, когда я ходила в музыкалку и на хор!😔👍", "Знаете вот не видела я этот сезон где вы были судьёй в этом шоу, а кто тогда одержал победу вы помните", - написали пользователи сети.

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