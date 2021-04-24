Эктор Хименес-Браво и Ольга Мартыновская из "МастерШеф" решили совместить свои таланты и умения, дабы создать кулинарный шедевр

Как передает Politeka.net, судья проекта и ресторатор Хименес-Браво опубликовал свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показал, как они с коллегой "колдуют" над изумительным пасхальным куличом (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Мартыновская стала приглашенной звездой нового проекта Эктора под названием «Naked kitchen» ("Голая кухня", - с англ.), показав ресторатору все свое мастерство.

"Я очень обрадовалась, когда ты меня позвал, потому что я хочу, чтобы в твоем прекрасном загородном доме тоже пахло Пасхой!", - с улыбкой обратилась Мартыновская к Хименес-Браво.

Судя по отрывкам из выпуска, готовка проходила довольно-таки весело. В какой-то момент Ольга заговорила про "самогоночку", а затем и вовсе перестала себя сдерживать.

"Ты слишком долго плавал, моряк, понятно? В Колумбии, Египте... так что это мой секретик...", - девушка шокировала покрасневшего Эктора.

Отметим, у пары получились восхитительные панеттоне - итальянские пасочки. Хименес-Браво описал процесс приготовления на своем YouTube-канале.

"Воздушное, мягкое тесто не оставит равнодушными даже тех, кто на диете) Это точно стоит попробовать! Как сказала Оля - для "ленивого" панеттоне вам понадобится:

Ингредиенты для теста: 500 гр муки, 80 гр сахара, 250 гр масла кусочками, 2 яйца, 22 гр свежих дрожжей, ваниль, 120 мл тёплой воды.

Все поместить в чашу блендера с насадкой крюк, вымешивать ровно 10 минут Добавить 140 гр молочного шоколада - кусочками (берите шоколад высокого качества), 100 гр рубленого жареного фундука. Вымешивать 2 минуты. Накрыть влажным полотенцем и дать постоять 1 час 30 мин (при комнатной температуре).

Распределить по формам. Дать подойти ещё 1,5-2 часа. Посыпать дополнительно шоколадом и орехами и залить «корочкой».

Корочка: 40 гр фундучной пудры (муки), 65 гр сахара, 1 белок, 10 гр кукурузного крахмала.

Перемешать все венчиком. Духовку разогреть до 200 С. Поставить панеттоне на 10 мин и снизить температуру до 180 С. Выпекать ещё 30 мин (большие) или 20 мин (маленькие).

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