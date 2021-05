Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво устроил горячие танцы без лишней одежды

Кулинар выложил кадры на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Эктор Хименес-Браво показал, еще одно свое любимое занятие, помимо кулинарного искусства. Колумбиец, по происхождению, он без ума от танцев.

На новых кадрах, Эктор похвастался рельефным торсом, двигаясь под музыку, и подпевая песню Montero Call Me by Your Name (Назови меня своим именем).

Как ранее рассказывал сам Эктор, заниматься танцами он начал еще в школе, при этом часто занимал первые места на конкурсах. Не забросил это занятие и повзрослев.

«Танцы - классный способ поднять себе настроение. Поэтому я танцую всегда и везде: дома, на работе, в машине, даже в душе», - признавался как-то судья шоу "Мастер Шеф".

Однако сейчас, танцы Эктора могут увидеть только близкие, ну и фолловеры его страниц в соцсетях.

«Для меня танец – это так же естественно, как провести время с хорошей книгой. В Латинской Америке всегда двигаются, когда звучит музыка, не задумываясь об этом, без особого повода. Конечно, я не хожу в киевские ночные клубы, танцую в узком кругу друзей», - рассказывал он.

