Ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво влаштував гарячі танці без зайвого одягу

Кулінар виклав кадри на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Ектор Хіменес-Браво показав, ще одне своє улюблене заняття, крім кулінарного мистецтва. Колумбієць, за походженням, він без розуму від танців.

На нових кадрах, Ектор похвалився рельєфним торсом, рухаючись під музику, і підспівуючи пісню Montero Call Me by Your Name (Назви мене своїм ім'ям).

Як раніше розповідав сам Ектор, займатися танцями він почав ще в школі, при цьому часто займав перші місця на конкурсах. Не закинув це заняття і подорослішавши.

"Танці-класний спосіб підняти собі настрій. Тому я танцюю завжди і скрізь: вдома, на роботі, в машині, навіть в душі», - зізнавався якось суддя шоу "Майстер Шеф".

Однак зараз, танці Ектора можуть побачити тільки близькі, ну і фоловери його сторінок в соцмережах.

"Для мене танець - це так само природно, як провести час з хорошою книгою. У Латинській Америці завжди рухаються, коли звучить музика, не замислюючись про це, без особливого приводу. Звичайно, я не ходжу в київські нічні клуби, танцюю у вузькому колі друзів», - розповідав він.

