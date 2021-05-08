Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво официально стал украинцем

Известный кулинар, который долгое время живет и ведет свою деятельность в Украине наконец-то получил украинское гражданство и паспорт.

Об этом сообщает на странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм, передает Politeka.net

Министерство культуры выдало указ, чтобы Хименес-Браво получил постоянное место жительства.

"Не передать словами, как я счастлив, ведь мало кто добивается такой великой чести! Команда IMMIGRATION Ukraine, благодарен за вашу замечательную работу! А под этим постом принимаю поздравления", – написал шеф-повар.

Украинцы принялись поздравлять судью «Мастер Шефа» с радостным событием.

"Поздравляю! Еще один хороший человек прибавился в Украину",

"Молодец",

"Хорошей жизни в Украине",- пишут в сети.

Отметим, что Эктор Хименес-Браво – канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения, бизнесмен и телеведущий. Также он судья проекта "МастерШеф" и основатель консалтинговой компании Bravo Restaurant Group.

Ранее мы сообщали, Эктор Хименес-Браво показал, как приводит себя в форму после праздников.

Ресторатор после смягчения карантинных ограничений в Киеве сразу же направился в тренажерный зал.

«После праздников – то, что нужно», - отметил он, показав, как приседает с гантелями.

«Я хожу в спортзал четыре раза в неделю. Это достаточно тяжело. Иногда задумываюсь: а может, не надо было начинать? Но, по правде говоря, если я пропускаю тренировку, испытываю чувство вины! Это заставляет меня встать и пойти в зал», - рассказал он.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как выглядит настоящий мачо.

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