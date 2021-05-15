Известная украинская актриса и звезда шоу "Холостячка" Ксения Мишина обрадовалась комплименту от режиссера после разговоров о свадьбе с возлюбленным Александром Эллертом

О мелкой приятности Ксения сообщила в своем аккаунте в Инстаграм, в разделе сториз. Об этом пишет Politeka.net. Так, бывшая "Холостячка" рассказала, что режиссер перед съемками сделал ей комплимент, что без макияжа Ксения выглядит очень молодо - на 16 лет и засмущал немного 30-летнюю женщину.

"Вот только что режиссер сделал мне комплимент. Сказал, что без мейкапа я выгляжу на 16. Я сказала - на 17. Приехала на съемочную площадочку, тут меня ждут сырники со сметанкой, чаечек, водичка и куча текста", - сказала актриса, допивая чай и желая прекрасного дня своим фолловерам.

На видео Ксения сидит в своей гримерке за столом и кушает сырники с чаем. Актриса в идеально белой рубашке. На ее лице нет ни грамма макияжа, а волосы заложены в тугой пучек.

Бывшая "Холостячка" также показала, что сейчас читает знаменитую кгигу "Красная таблетка", которую ей подарил Евгений Ковтуненко - участник реалити-шоу "Холостячка", которого она не выбрала. Мишина спросила фанатов, нравится ли им эта книга и большинство проголосовали, что нет.

Ранее, Ксения Мишина публично загнала Эллерта в угол прямым вопросом о свадьбе. Дискуссия разыгралась между влюбленными под новым постом Эллерта в Инстаграм. «Александр, когда свадьба?», - написала она.

Напомним, возлюбленный "Холостячки" Мишиной Эллерт показал свой "мужской рай" без Ксении: неожиданные кадры.

Как сообщала Politeka, сын Ксении Мишиной публично уличил Эллерта во лжи, что произошло: "Он обманывает!".

Также Politeka писала, что «холостячка» Мишина слила в Сеть приватные подробности об Эллерте: «Как выглядит у Саши…».