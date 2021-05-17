Актриса Ксения Мишина, ставшая первой "Холостячкой", без грамма косметики рассказала, как началось ее утро

31-летняя звезда, уже несколько месяцев снимается в хорватском фильме о торговле людьми. Часть материала была отснята в Хорватии, сейчас работы ведутся в Киеве.

В своих новых "сториз" в Инстаграм Ксения рассказала о сумасшедшем графике - уже неделю ей приходится работать ночами, передает Politeka.net. Это, к сожалению, очень отразилось на ее внешности. Мишина показала лицо крупным планом, смыв макияж, удивила изможденным видом с темными кругами под глазами.

Звезда рассказала, как безумно стрессово началось ее утро. Приехав домой в пять утра, паркомест не было и припарковалась она, прикрыв несколько машин. Оставила свой номер, пошла домой, легла спать и забыла включить телефон на звук...

"Сегодня я извинялась перед всеми, кого перекрыла. Вот так начался сегодняшний день", - рассказала актриса.

Мишина показала себя после пяти ночных смен, снятых с хорватами... Актриса говорит, что такие длительные ночные съемки - это очень жестоко.

Ксения рассказала, как уставшая после съемок, попала в жутко неприятную историю, что тоже повлияло на ее внешний вид.

"Проснувшись в 11 утра, я поняла, что мне капец. Сегодня пол-утра извинялась перед всеми, кого перекрыла. 50 пропущенных, в том числе полиция", - рассказала звезда.

До этого Мишина, увлекающаяся йогой и медитацией, делилась с публикой своими правилами жизни. По ее словам, мир относится к человеку так же, как и он относится к себе, и если очень хочешь получить что-то, то сначала нужно это отдать.

Напомним, возлюбленный "Холостячки" Мишиной Эллерт показал свой "мужской рай" без Ксении: неожиданные кадры.

Как сообщала Politeka, сын Ксении Мишиной публично уличил Эллерта во лжи, что произошло: "Он обманывает!".

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