Известная украинская актриса Ксения Мишина, первая героиня проекта "Холостячка", показала себя и рассказала об инсайтах

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина была довольно известной актрисой, но стала очень популярной после того, как стала героиней шоу "Холостячка". Сейчас за красоткой следят сотни тысяч украинцев и девушка не стесняется делиться личным.

В этот раз Мишина опубликовала фото, на котором позировала в темном наряде. Девушка улыбалась, демонстрируя роскошные волосы.

"10 инсайтов которыми я хочу с вами поделиться.

мир относится к тебе также, как и ты относишься к себе;

если ты очень хочешь получить что-то, сначала нужно это отдать;

любить то что делаешь, делать то что любишь;

иди в страх, именно за ним начинается настоящая жизнь;

сначала ты работаешь на репутацию, потом она работает на тебя;

если хочешь что-то получить, помоги другому достичь этой цели;

количество, рано или поздно перейдёт в качество;

заменить все «надо» на «хочу», вот секрет вдохновения и мотивации;

быть собой просто, разрешить себе быть собой, сложнее;

самый большой вклад в счастье, научиться быть в моменте, как можно больше!

Всё, Ставь любой смайл, если тебе откликается что-то из этих принципов", - написала Ксения.

Фанаты поставили десятки лайков и написали комментарии:

"Красотка наша", "Ты меня вдохновляеешь, лучшая просто", "Крутые и жизненные цитаты".

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