Известная украинская актриса Ксения Мишина, первая героиня проекта "Холостячка", показала себя и рассказала об инсайтах
Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина была довольно известной актрисой, но стала очень популярной после того, как стала героиней шоу "Холостячка". Сейчас за красоткой следят сотни тысяч украинцев и девушка не стесняется делиться личным.
В этот раз Мишина опубликовала фото, на котором позировала в темном наряде. Девушка улыбалась, демонстрируя роскошные волосы.
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мир относится к тебе также, как и ты относишься к себе;
если ты очень хочешь получить что-то, сначала нужно это отдать;
любить то что делаешь, делать то что любишь;
иди в страх, именно за ним начинается настоящая жизнь;
сначала ты работаешь на репутацию, потом она работает на тебя;
если хочешь что-то получить, помоги другому достичь этой цели;
количество, рано или поздно перейдёт в качество;
заменить все «надо» на «хочу», вот секрет вдохновения и мотивации;
быть собой просто, разрешить себе быть собой, сложнее;
самый большой вклад в счастье, научиться быть в моменте, как можно больше!
Всё, Ставь любой смайл, если тебе откликается что-то из этих принципов", - написала Ксения.
Фанаты поставили десятки лайков и написали комментарии:
"Красотка наша", "Ты меня вдохновляеешь, лучшая просто", "Крутые и жизненные цитаты".
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