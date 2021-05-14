Финалист "Холостячки" Алексей Тригубенко показал, насколько важно принимать в жизни спонтанные решения

Как передает Politeka.net, 32-летний киевский бизнесмен недавно в сторис парень поделился яркими кадрами с поездки в Одессу и рассказал, что это было за мероприятие.

В частности, Тригубенко сделал пост у себя на странице в Инстаграм и решил поделиться с фолловерами рассуждениями о правильно принятых решениях.

"Всегда хотелось спонтанно сорваться на отдых и не переживать, что за несколько дней моего отсутствия в компании что-то случится. Пару дней назад я думал, что после съемки под Николаевом, вернусь в Киев и погружусь в работу. Но всё сложилось совсем по-другому", - пишет Тригубенко.

Оказалось, что его друзья сорвались в Одессу. И он решил составить им компанию. Тем более, что был совсем рядом.



"СПА, вкусная еда, свежий воздух, морской бриз, дельфины и завораживающие виды с террасы отеля Немо - всё это благодаря одному правильно принятому решению. Получился спонтанный отдых у моря. И никаких переживаний по поводу бизнеса. Только максимальная уверенность в моей команде. А вы больше любите спонтанные поездки, или запланированные?", - обратился Тригубенко к фолловерам.

Недавно мы рассказывали,что Тригубенко показал, как он завтракает в компании девушки Надин, которая была участницей нынешнего сезона шоу "Холостяк". Также на завтраке присутствует участник реалити-шоу "Холостячка" Евгений Ковтуненко и "Холостяк-5" Сергей Мельник, похоже, они успели здорово подружится между собой и теперь проводят время на таких мероприятиях.

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