Один из самых ярких участников шоу "Холостячка", бизнесмен Алексей Тригубенко, не мог нарадоваться
Алексей Тригубенко был одним из главных претендентов на сердце героини шоу "Холостячка", актрисы Ксении Мишиной, однако та в итоге выбрала комика Александра Эллерта, пишет Politeka.net.
После окончания проекта Алексей продолжил и далее заниматься бизнесом, а также развивать свой блог в Инстаграм. Сейчас на бывшего участника шоу подписаны 177 тысяч пользователей сети.
В новых сторис Тригубенко показал черную "малышку" - "Мазду".
"Друзья, зацените, на какой малышке я сегодня буду кататься!", - произнес бизнесмен, показывая авто.
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Оказывается, эту машину продает сотрудник Тригубенко, и пока идет продажа, разрешил ему поездить на ней.
"Какой кайф!", - не мог нарадоваться экс-участник "Холостячки".
Позже Алексей поделился кадрами своей поездки, вспомнив о свиданиях.
"На такой машине можно и на свидание поехать", - написал Тригубенко.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Напомним, Алексей прокомментировал выбор Ксении Мишиной в сторону Эллерта. По словам бизнесмена, ему было больно услышать отказ, ведь у него были чувства. Однако бизнесмен пожелал счастья паре.
"Дальше я буду работать и не планирую никаких встреч, свиданий, отношений. Видимо, это не мое, потому что как-то не везет. Наверное, кому-то везет в любви, а кому-то - в каком-то другом месте", - прокомментировал Алексей Тригубенко.
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