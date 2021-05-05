Один из самых ярких участников шоу "Холостячка", бизнесмен Алексей Тригубенко, не мог нарадоваться

Алексей Тригубенко был одним из главных претендентов на сердце героини шоу "Холостячка", актрисы Ксении Мишиной, однако та в итоге выбрала комика Александра Эллерта, пишет Politeka.net.

После окончания проекта Алексей продолжил и далее заниматься бизнесом, а также развивать свой блог в Инстаграм. Сейчас на бывшего участника шоу подписаны 177 тысяч пользователей сети.

В новых сторис Тригубенко показал черную "малышку" - "Мазду".

"Друзья, зацените, на какой малышке я сегодня буду кататься!", - произнес бизнесмен, показывая авто.

Оказывается, эту машину продает сотрудник Тригубенко, и пока идет продажа, разрешил ему поездить на ней.

"Какой кайф!", - не мог нарадоваться экс-участник "Холостячки".

Позже Алексей поделился кадрами своей поездки, вспомнив о свиданиях.

"На такой машине можно и на свидание поехать", - написал Тригубенко.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Напомним, Алексей прокомментировал выбор Ксении Мишиной в сторону Эллерта. По словам бизнесмена, ему было больно услышать отказ, ведь у него были чувства. Однако бизнесмен пожелал счастья паре.

"Дальше я буду работать и не планирую никаких встреч, свиданий, отношений. Видимо, это не мое, потому что как-то не везет. Наверное, кому-то везет в любви, а кому-то - в каком-то другом месте", - прокомментировал Алексей Тригубенко.

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