Советы Ксении Мишиной могут пригодиться Злате Огневич

Украинская актриса, главная героиня первого сезона "Холостячка" Ксения Мишина дала напутствие новой главной героине романтического реалити Злате Огневич в интервью для КП в Украине.

Мишина посоветовала Огневич в первую очередь идти за своим сердцем, несмотря ни на что. И даже если отношения с будущим избранником позже не сложатся, все равно нужно действовать так, как хочется именно тебе, лучше не придумаешь.

"Не обращать внимания на негатив, который, возможно, будет вокруг происходить. Не слушать ничьих мнений, слушать только исключительно себя. Не бояться быть смелой и пробовать все новое, что подарят ей в этом проекте вселенная и мир", – отметила знаменитость.

Ксения также вспомнила, что самым сложным для нее было - полностью раскрыть себя на камеру, показать себя наизнанку, не в роли актрисы, а именно как человека. Кроме того, все это происходило на фоне того, что многие зрители не верили в ее искренность и подозревали в фальши.

"Сложно было противостоять тому неверию, которое царило вокруг и, наверное, царит до сих пор. Мол, контракт, постановки и так далее. На самом деле, хочешь не хочешь, а через определенный момент на проекте появляется жизнь", - добавила она.

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