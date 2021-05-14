Известная украинская певица Злата Огневич, которая стала новой "Холостячкой", показала себя, рассказав об удивлении

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич стала успешной певицей и даже выступала от Украины на "Евровидении". Сейчас красотка стала новой героиней проекта "Холостячка", где попытается найти свою любовь.

На новом фото Злата показалась в кофте и штанах. Девушка позировала у зеркала, восхищая красотой.

"Еду на съёмку и думаю, какой у меня май в этом году. Да что там говорить, за все года- май именно тот, что нужно!

Всё несётся с бешеной скоростью и среди огромного количества событий я даже нахожу время на вдохновение и новые песни! Я удивляюсь и буду удивлять Вас.

Хорошего дня, мои прекрасные Люди!", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Спасибо, Злата. Хорошего дня и успешной сьемки. А еще очень хочется снова концертов", "Безумно красивая, хорошего вам дня))", "Хорошего дня и солнечного настроения, Златочка!", "Хорошего продуктивного дня, солнечного настроения", "Отличного вам дня, чудесный человек!", "Обалденная красавица".

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