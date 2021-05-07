Вот это да!

Известная украинская певица Злата Огневич, которая будет главной героиней второго сезона шоу «Холостячка», призналась, что праздники негативно сказались на ее фигуре

Как передает Politeka.net, видео, на котором Злата показывает, как выглядит сейчас, появилось на странице Зіркой шлях» в Инстаграм.

«Пасочки закончились и праздники тоже. А килограммы остались. Вот я покажу вам сейчас это. Что это такое? Все, значит, срочно подключаю спорт в двойном объеме», - сказала певица.

При этом Злата даже продемонстрировала, где именно у нее появились лишние килограммы и складки. В частности Огневич недовольна своими боками.

Чтобы привести себя в форму артистка занялась усиленными тренировками. Особое место в которых будет отведено для упражнений на прес.

Ранее Злата Огневич, рассказала, что идет в проект «Холостячка», чтобы построить отношения, что ей пока не удается сделать из-за насыщенного гастрольного графика. Пережив болезненный разрыв с партнером, певица решилась на участие в шоу.

Злата Огневич утверждает, что хочет завести семью, но для нее неприемлем вариант, когда люди полностью растворяются только в отношениях.

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