Певица Злата Огневич, следующая героиня "Холостячки", ошеломила метаморфозами со своим внешним обликом
35-летняя звезда, которую все привыкли видеть с длинными прямыми локонами, рискнула показать свои настоящие волосы. Девушка опубликовала соответствующие кадры с признанием в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.
На снимках Злата похвасталась кучеряшками: локоны "подпрыгули" вверх, из-за чего, казалось, что стрижка стала значительно короче. У певицы от природы сильно вьющиеся волосы, которые она, как правило, выравнивает с помощью специальных средств и приспособлений.
"Сегодня я всех своих соседей в районе, где живу, очень удивила. Вот хочу удивить и вас. Это мои натуральные волосы, когда я их не выпрямляю, не укладываю, ничего с ними не делаю. Вот такая кудряшка Сью. Как думаете, может так походить немного?", - спросила у поклонников Злата.
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Новость быстро разлетелась по Сети. Пользователи с энтузиазмом комментируют перевоплощение певицы.
"Все-таки ее локоны выглядят искусственно: уверенно говорю, у меня от природы немного вьющиеся волосы"; "Так еврейки и есть кучерявые от природы)))"; "Уже не знают, как и пиариться".
Стоит отметить, сейчас Злата снова поменяла прическу, став как прежде.
"Кудряшки ушли в отпуск)). Все-таки сейчас мне больше нравятся прямые или легкая волна", - сообщила она в соцсети.
До этого Огневич рассказывала, что решила стать "Холостячкой" после болезненного расставания с бойфрендом, а также, чего именно ожидает от участия в шоу:
"Я иду на «Холостячку», чтобы встретить мужчину своей мечты и создать вместе прекрасную, любящую семью! Спасибо, что разделяете со мной такой важный и очень волнительный период!".
Напомним, что новая "Холостячка" Злата Огневич поставила украинцев перед сложным выбором: топ стильных образов.
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