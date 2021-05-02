Победительница шоу "Маска" Злата Огневич показала яркую фотосессию в новом образе

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и победительница шоу "Маска" Злата Огневич, которая недавно объявила, что стала главной героиней романтического реалити-шоу "Холостячка" часто радует публику яркими фотосессиями и необычными образами. Так, недавно красотка кардинально сменила имидж и показала, что снова стала брюнеткой, а теперь выложила в микроблоге яркие кадры из путешествия в Барселону.

Как видно, на новых снимках Злата запечатлена на прогулке с конем в поле, все это происходит на территории конюшни в испанской Барселоне, куда артистка любит приезжать. Перед камерой красотка появилась в нежном образе – на ней длинная светлая юбка и полупрозрачная серая кофточка, под которой просвечивается белье. Волосы певицы распущены, аккуратно уложены и прикрыты стильной шляпкой, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Огневич рассказала, как любит лошадей, и что для нее общение с ними приносит огромное удовольствие. "Удивительные создания. В Барселоне есть конюшни, недалеко от архитектурного музея "Испанская деревня". И вот, каждый свой приезд в Барселону я иду в эту конюшню и просто мысленно общаюсь с лошадками, и знаете что? Меня слушают. Вот такая терапия для души! При этом могу не заметить, как пролетит час! Под Киевом тоже есть любимые места и я иногда там бываю.... Вы пробовали подобную терапию? Если нет страха перед лошадьми – советую", - поделилась Злата.

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