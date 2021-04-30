Известная украинская певица Злата Огневич, которая официально стала новой «холостячкой» в одноименном шоу, рассказала о своих неудачных отношениях

Как стало известно, именно Огневич станет героиней второго сезона шоу «Холостячка», где за ее сердце будут бороться разные мужчины. Перед стартом проекта певица опубликовала в своем Инстаграм ролик со своей «визиткой», пишет Politeka.net.

В нем 35-летняя знаменитость рассказала о себе, а также о причинах, которые подтолкнули ее на участие в проекте. Так, Злата призналась, что из-за своего рода деятельности ей сложно строить отношения с мужчинами.

«То, что я артистка, усложняет отношения с мужчинами. У меня были отношения с парнем, когда в самом начале я его предупредила: «Я буду пропадать на съемках, на гастролях». «Я готов все это терпеть ради тебя»…Он меня начал ревновать к моим поздним возвращениям со студии звукозаписи», - вспоминает звезда.

В конце концов в тех отношениях ее поставили перед выбором.

«В конце он поставил меня перед выбором: либо он, либо моя карьера…Мы с ним разошлись», - рассказала Злата.

Следующие отношения звезды также оказались неудачными. Мужчина, который по началу казался ей идеальным, позже начал придираться к ней по мелочам, а затем и вовсе стал игнорировать певицу. В конце концов, он признался, что просто хотел узнать ее поближе, но не имел к ней каких-то чувств. Рассказывая об этом опыте, Огневич не сдержала слез.

Она добавила, что после этого у нее уже больше года нет отношений. Теперь красотка решила попробовать свои шансы на проекте «Холостячка».

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