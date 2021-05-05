Известная украинская певица Злата Огневич, которая будет главной героиней второго сезона шоу «Холостячка», показала свою маму-красотку

Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм артистка поделилась радостью, что ее мама недавно переехала поближе к ней.

«Моя мамуля Галочка 🌷 Или, как я её ласково называю: Галчонок, мамушик, мамита. Долгое время она жила в Крыму и только теперь, когда переехала с папой жить недалеко от Киева, я оценила: родители рядом - это кайф. Больше всего она радуется, когда я приезжаю в гости! Такое счастье видеть её улыбку, смеяться и снова ощущать себя детёнышем )))», - призналась певица.

Злата Огневич напомнила, что скоро в Украине как раз будет день матери.

«Мамочка, спасибо, что ты есть 💛 Каждое второе воскресенье мая в Украине отмечают «День Матери», помните о своих мамулечках и дарите свою любовь», - написала она.

Пользователи Сети заметила, что Злата очень похожа на свою маму. Красоток засыпали комплиментами.

«Красивая мама», «Две красотки», «Очень приятно наблюдать, когда между родителями и детьми такие хорошие и доброжелательные отношения. Вы с мамой очень похожи», «У вас такая милая и чудесная мама», «Злата, у вас красивая молодая мама», «Вижу на мамочку похожи», «Вы так похожи на свою маму», «Красавицы! С воссоединением», «Крепкого здоровья и долгих лет, всем мамам», - пишут в комментариях.

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