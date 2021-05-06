Певица Злата Огневич, следующая героиня "Холостячки", показала, как усердно приводит себя в порядок перед проектом
Совсем недавно артистка наконец-то официально рассказала, что стала новой героиней второго сезона «Холостячки». И решилась на это звезда после болезненного расставания с бойфрендом. По ее словам, она правда отправляется на проект ради того, чтобы встретить мужчину своей мечты и создать вместе прекрасную, любящую семью.
Теперь же, судя по всему, Злата активно приводит себя в порядок перед съемками и начала усердно тренироваться в спортзале. Более того, Злата рассказала, что также собирается получить пресс мечты, ведь у нее с ним своя «особенная история.
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«Булочки! Выходите!» - шутливо написала артистка на кадрах, сделанных во время ее тренировки.
Также звезда продемонстрировала стильный костюм малинового цвета для занятий и написала «я снова в деле!», намекая, что собирается заниматься так намного чаще, чем раньше.
Также ранее на снимках Злата похвасталась кучеряшками: локоны "подпрыгули" вверх, из-за чего, казалось, что стрижка стала значительно короче. У певицы от природы сильно вьющиеся волосы, которые она, как правило, выравнивает с помощью специальных средств и приспособлений.
"Сегодня я всех своих соседей в районе, где живу, очень удивила. Вот хочу удивить и вас. Это мои натуральные волосы, когда я их не выпрямляю, не укладываю, ничего с ними не делаю. Вот такая кудряшка Сью. Как думаете, может так походить немного?", - спросила у поклонников Злата.
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