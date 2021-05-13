Певица Злата Огневич, ставшая следующей "Холостячкой", любит минимализм и комфорт
35-летняя артистка родилась и выросла в Крыму. В столице ей пришлось достаточно долго поскитаться по съемным квартирам, пока, наконец, в 2015-м она не обзавелась собственным жильем.
Так, "Холостячка 2" обитает в однокомнатной квартире в центре столицы. Ранее Злата признавалась, что заработала на нее не сама - квартиру ей преподнесли в качестве подарка родители, продав жилье в Судаке.
Новые апартаменты достались певице уже с евроремонтом, но в дальнейшем она измениила свои хоромы до неузнаваемости.
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"Терпеть не могу, когда в квартире много вещей, поэтому вижу свое жилье с минимумом мебели и множеством свободного пространства. На полу будут лежать японские циновки, которые по законам фэншуй не должны соприкасаться, чтобы циркулировала энергия", - делилась певица планами по обустройству "гнездышка".
Также для Огневич важно, чтобы у нее была возможность петь дома, при этом не создавая дискомфорта соседям.
В ее квартире много света, нежных оттенков, натурального дерева. А особый акцент интерьера - фотообои с черно-белым видом на Нью-Йорк, что украшают обеденную зону квартиры.
Разглядеть жилье будущей "Холостячки" можно на фото, которыми та делится в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.
В частности, Злата засветила интерьер кухни с тем самым "видом на Нью-Йорк".
А также белую ванную с рельефной плиткой и черными полочками.
Уголок-студию с музыкальным инстурментом.
Спальню с большой кроватью и белыми шторами.
Уютную гостиную со светлым мягким диваном и пупурными занавесками.
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