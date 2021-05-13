Певица Злата Огневич, ставшая следующей "Холостячкой", любит минимализм и комфорт

35-летняя артистка родилась и выросла в Крыму. В столице ей пришлось достаточно долго поскитаться по съемным квартирам, пока, наконец, в 2015-м она не обзавелась собственным жильем.

Так, "Холостячка 2" обитает в однокомнатной квартире в центре столицы. Ранее Злата признавалась, что заработала на нее не сама - квартиру ей преподнесли в качестве подарка родители, продав жилье в Судаке.

Новые апартаменты достались певице уже с евроремонтом, но в дальнейшем она измениила свои хоромы до неузнаваемости.

"Терпеть не могу, когда в квартире много вещей, поэтому вижу свое жилье с минимумом мебели и множеством свободного пространства. На полу будут лежать японские циновки, которые по законам фэншуй не должны соприкасаться, чтобы циркулировала энергия", - делилась певица планами по обустройству "гнездышка".

Также для Огневич важно, чтобы у нее была возможность петь дома, при этом не создавая дискомфорта соседям.

В ее квартире много света, нежных оттенков, натурального дерева. А особый акцент интерьера - фотообои с черно-белым видом на Нью-Йорк, что украшают обеденную зону квартиры.

Разглядеть жилье будущей "Холостячки" можно на фото, которыми та делится в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

В частности, Злата засветила интерьер кухни с тем самым "видом на Нью-Йорк".

А также белую ванную с рельефной плиткой и черными полочками.

Уголок-студию с музыкальным инстурментом.

Спальню с большой кроватью и белыми шторами.

Уютную гостиную со светлым мягким диваном и пупурными занавесками.

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