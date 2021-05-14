Известная украинская актриса и звезда шоу «Холостячка» Ксения Мишина заговорила о свадьбе со своим возлюбленным Александром Эллертом

Дискуссия разыгралась между влюбленными под новым постом Эллерта в Инстаграм, в котором ведущий мероприятий рассказал о своей работе. Об этом пишет Politeka.net.

Так, победитель «Холостячки» вспомнил забавные случаи, которые происходили с ним, когда он вел свадьбы, дни рождения и другие мероприятия. При этом, он не забыл предложить свои услуги и новым потенциальными клиентам.

«Как вы поняли, я не просто веду, а ещё и людям помогаю. Так вот... Свадьба когда? Корпоратив? Просто сабантуй?», - написал в конце поста ведущий.

Среди откликнувшихся на его пост оказалась и сама Мишина. Бывшая «холостячка» поинтересовалась у своего возлюбленного, когда же будет свадьба.

«Александр, когда свадьба?», - написала она.

«Мы вам обязательно сообщим», - уклончиво ответил на ее намек Эллерт.

Поклонники пары также не остались в стороне.

«У нас встречный вопрос, Александр: свадьба когда?», «Саша а когда у вас с Ксенией свадьба ааа?», «Я уже не могу как хочу вашу свадьбу», «Та черт с вашей свадьбой, я все еще о торте переживаю!», - пишут люди.

Напомним, возлюбленный "Холостячки" Мишиной Эллерт показал свой "мужской рай" без Ксении: неожиданные кадры.

Как сообщала Politeka, сын Ксении Мишиной публично уличил Эллерта во лжи, что произошло: "Он обманывает!".

Также Politeka писала, что «холостячка» Мишина слила в Сеть приватные подробности об Эллерте: «Как выглядит у Саши…».