"Мне кажется, мне очень идет"

Популярная украинская актриса и главная героиня первого сезона шоу «Холостячка» Ксения Мишина показала себя с необычным цветом волос

Как сообщает Politeka.net, звезда удивила перевоплощением на новых кадрах в своих Сториз.

Так, Ксения призналась, что не прочь поэкспериментировать со своей внешностью. На коротком видео она предстала с фиолетовыми волосами, которые кардинально изменили образ эффектной брюнетки.

Впрочем, поклонникам не стоит переживать: это была лишь маска для Инстаграм, с которой решила поэкспериментировать актриса.

«Какой новенький интересный цвет получился…Мне кажется, мне очень идет», - произносит на кадрах Мишина.

Она призналась, что готова была бы даже покраситься в подобный яркий оттенок, если бы не ее работа.

«Вот если бы я была бы каким-то мега-блогером, а не актрисой, то я бы покрасилась», - заявила звезда.

А пока ей приходится ограничивать свою тягу к экспериментам фильтрами и масками в Инстаграм.

До этого сообщалось, что Мишина пожаловалась на усталость из-за плотного графика.

Это, к сожалению, не лучшим образом отразилось на ее внешности. Ксения показала лицо крупным планом, смыв макияж. Звезда удивила изможденным видом, пожаловавшись на проблему - темные круги под глазами.

Напомним, уставшая Мишина решилась показать то, что обычно прячет под слоем макияжа: "Всегда была такая проблема".

Как сообщала Politeka, Мишина подпортила жизнь соседям, пришлось звонить в полицию: "Извинялась перед всеми".

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина обратилась к украинцам, показав черно-белое фото: "Я хочу с вами поделиться...".