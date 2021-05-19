Актриса Ксения Мишина, ставшая первой "Холостячкой", рассказала об усталости

Артистка уже довольно давно снимается в различных фильмах и сериалах, поэтому ее график очень насыщенный. Также звезде надо успевать ухаживать за сыном, уделять внимание себе и своему избраннику – Александру Эллерту. Тем не менее, быть с позитивным настроем у артистки выходит не всегда.

В этот раз в Стори Ксения рассказала о своем самочувствии и усталости от всего, о необходимости перезагрузки. Нуждаясь в отдыхе, уставшая актриса с фильтром на лице и одетая в "майку-алкоголичку" заговорила в записи:

«Ох, сегодня чуть дольше поспала, чем обычно, и соответственно чуть лучше себя чувствую. Вообще я понимаю насколько каждой женщине важно отдыхать, расслабляться наполняться и вообще – иметь какую-то поддержку. Потому что еще чуть-суть и приближается состояние, когда вообще уже ничего не хочется.

Когда уже нет сил и соответственно вдохновения. У вас вообще бывает такое? Что вы делаете в таких состояниях?» - устало спросила Ксения, подмечая, что у нее в ближайшем будущем есть возможность двух вариантов отпуска на лето и она не знает, как провести его с большей пользой.

31-летняя звезда, как известно, вот уже несколько месяцев задействована в съемках хорватского фильма о торговле людьми. Часть материала была отснята в Хорватии, сейчас работы ведутся в Киеве.

В своих новых "сториз" в Инстаграм Ксения рассказала о сумасшедшем графике - уже неделю ей приходится работать ночами. Это, к сожалению, не лучшим образом отразилось на ее внешности. Мишина показала лицо крупным планом, смыв макияж. Звезда удивила изможденным видом, пожаловавшись на проблему - темные круги под глазами.

"Показываю себя после пяти ночных смен... У меня всегда была такая проблема, но сейчас она максимально видна", - сообщила актриса.

Напомним, возлюбленный "Холостячки" Мишиной Эллерт показал свой "мужской рай" без Ксении: неожиданные кадры.

Как сообщала Politeka, сын Ксении Мишиной публично уличил Эллерта во лжи, что произошло: "Он обманывает!".

Также Politeka писала, что «холостячка» Мишина слила в Сеть приватные подробности об Эллерте: «Как выглядит у Саши…».