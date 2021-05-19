Возлюбленный "холостячки" Ксении Мишиной Александр Эллерт намазался пеной и рассказал о наслаждении мужчин

Как известно, Александр Эллерт часто делится в сториз на своей странице в Инстаграм событиями из жизни и рабочими моментами - он работает сценаристом и автором в студии "Квартал 95". Об этом пишет Politeka.net.

Так, на новом видео Эллерт показал свою веселую работу. Маленький розовый поросенок гуляет в студии "Квартал 95" и забавно виляет закрученым хвостом.

"Как гласит один из пабликов инсты👇🏻 Только 1% мужчин наслаждается бритьем💭 Выходит, что остальные 99% делают это "через не хочу"?! Делают и ворчат получается... Чё ворчать? Как так? Пять минут ритуала и "ты мягкий, бархатный, неистовый"©️цитата моей Великой, на секундочку)", - пишет Эллерт.



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По словам Эллерта, может это как с едой, что-то не едим, потому что когда пробовали в первый раз, было не вкусно... так и с бритьем, в детстве не правильно показали и теперь ворчунов 99%.

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"Тогда УЧИМСЯ ЗАНОВО... Берём одну из новинок - тонизирующую пену/гель с экстрактом кофейных зерен или успокаивающую пену/гель с экстрактом масла семян конопли и к зеркалу! С гелем 2 в 1 можно бриться, умываться и наконец-то получать удовольствие от мужской будничности🧖🏻 Скажите своим рыцарям, пусть попробуют новинки и прорекламировал пенку известной фирмы. Ну и статистическое исследование... Какие мужчины вам больше нравятся? Бархатно-неистовый или колючий ворчун?😂 Дамы, ваш выход в комментариях... ", - с юмором подписал видео Эллерт.

Ранее любимый "холостячки" Ксении Мишиной Александр Эллерт показал, как провел выходной с детьми - Платоном и Элей. Ксения воспитывает сына Платона, а у Александра есть дочь Эля от первого брака.

Напомним, возлюбленный "Холостячки" Мишиной Эллерт показал свой "мужской рай" без Ксении: неожиданные кадры.

Как сообщала Politeka, сын Ксении Мишиной публично уличил Эллерта во лжи, что произошло: "Он обманывает!".

Также Politeka писала, что «холостячка» Мишина слила в Сеть приватные подробности об Эллерте: «Как выглядит у Саши…».