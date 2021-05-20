Известная украинская актриса и звезда шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала, кто был в ее жизни до Александра Эллерта
Популярная актриса приняла участие в шоу "Холостячка", где познакомилась с известным комиком Александром Эллертом, пишет Politeka.net. Пара продолжила строить отношения после съемок.
В новом стори Инстаграм Мишина решила вспомнить о мужчине, который был у нее до участия в "Холостячке".
Как известно, Ксения Мишина принимала участие в шоу "Танці з зірками-2019", где заработала победу в паре с хореографом Евгением Котом. Пара запомнилась яркими образами и красивыми танцами.
20 мая Евгений Кот отметил 33-летие, с чем его и поздравила актриса.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Дорофеева в наряде за 49 тысяч гривен оконфузилась на вечеринке для избранных: "Как у Каменских"
Кароль при всех открыла рот на Горбунова, в сеть слили доказательство: "На ТВ друзья, а в жизни?"
"Знаю, кто следующий за Лорак и Лободой продаст страну": Могилевская разозлила новым творением
Настя Каменских в мини-бикини заставила мужчин завидовать Потапу: "Самая вкусная Баунти"
"Чемпионище, с днем рождения! Не пойму, что в тебе больше офигенности или таланта, но желаю тебе все иметь в двойном размере", - написала Мишина.
Запись звезда подкрепила несколькими совместными снимками со своим хореографом.
Напомним, Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе в семье бухгалтера и программиста.
Будущая звезда сменила много профессий, но в итоге решила стать актрисой. Красотка окончила Киевский национальный университет имени Ивана Карпенко-Карого. После выпуска Мишина устроилась работать в Молодой театр, а также стала сниматься в кино и сериалах. Настоящую популярность актрисе принесла роль Лидии Шефер в сериале "Крепостная".
Мишина идеально перевоплотилась в злую героиню.
Напомним, возлюбленный "Холостячки" Мишиной Эллерт показал свой "мужской рай" без Ксении: неожиданные кадры.
Как сообщала Politeka, сын Ксении Мишиной публично уличил Эллерта во лжи, что произошло: "Он обманывает!".
Также Politeka писала, что «холостячка» Мишина слила в Сеть приватные подробности об Эллерте: «Как выглядит у Саши…».