Известная украинская актриса и звезда шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала, кто был в ее жизни до Александра Эллерта

Популярная актриса приняла участие в шоу "Холостячка", где познакомилась с известным комиком Александром Эллертом, пишет Politeka.net. Пара продолжила строить отношения после съемок.

В новом стори Инстаграм Мишина решила вспомнить о мужчине, который был у нее до участия в "Холостячке".

Как известно, Ксения Мишина принимала участие в шоу "Танці з зірками-2019", где заработала победу в паре с хореографом Евгением Котом. Пара запомнилась яркими образами и красивыми танцами.

20 мая Евгений Кот отметил 33-летие, с чем его и поздравила актриса.

"Чемпионище, с днем рождения! Не пойму, что в тебе больше офигенности или таланта, но желаю тебе все иметь в двойном размере", - написала Мишина.

Запись звезда подкрепила несколькими совместными снимками со своим хореографом.

Напомним, Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе в семье бухгалтера и программиста.

Будущая звезда сменила много профессий, но в итоге решила стать актрисой. Красотка окончила Киевский национальный университет имени Ивана Карпенко-Карого. После выпуска Мишина устроилась работать в Молодой театр, а также стала сниматься в кино и сериалах. Настоящую популярность актрисе принесла роль Лидии Шефер в сериале "Крепостная".

Мишина идеально перевоплотилась в злую героиню.

Напомним, возлюбленный "Холостячки" Мишиной Эллерт показал свой "мужской рай" без Ксении: неожиданные кадры.

Как сообщала Politeka, сын Ксении Мишиной публично уличил Эллерта во лжи, что произошло: "Он обманывает!".

Также Politeka писала, что «холостячка» Мишина слила в Сеть приватные подробности об Эллерте: «Как выглядит у Саши…».