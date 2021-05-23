Актриса Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", выдала нечто новенькое об отношениях

31-летняя звезда опубликовала свежее фото у себя в Инстаграм, заинтриговав сообщением об "очень важном дне" и попросив фанатов пожелать ей удачи, передает Politeka.net.

Так, Ксения порассуждала о верности и доверии в отношениях. Возлюбленную Эллерта интересует глубинная природа этих чувств. Почему у одних это возникает на пустом месте, там где и подавно нет никакой угрозы.

"Как вы думаете, могут ли существовать два этих качества отдельно друг от друга? Что появляется в начале? Доверие, которое как кредит выдаёт каждый партнёр своему спутнику? Или все таки верность, которую нужно доказать или даже опровергнуть возможность измены и на основании этого возникает доверие? Как возникает этот механизм - ревность? В какие моменты это наша защита от разочарований, а в какие просто эгоизм и манипуляция?", - интересуется Мишина.

По словам Мишиной, в некоторых парах есть такое тотальное доверие, что легкий флирт с другими (безопасными, теми кому доверяешь в принципе) воспринимается партнерами, как харизма, доброжелательность, общительность.

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"Я знаю такие пары, в которых доверие- это такая база, основа, которую не нужно каждый раз проверять на прочность. Она есть незримо в каждом поступке. Что за боль говорит в человеке, который готов беспричинно ранить близкого подозрениями? Что за комплексы толкают людей в деструктивные эмоции? Почему людям так нравится жить в этих эмоциях, а не наслаждаться каждым днём друг с другом?", - додает Ксения.

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Актриса говорит, что ей бы очень хотелось, чтобы люди осознали самодостаточность. Чтобы ощутили себя счастливыми, чтобы никто больше не проживал этих страшных подозрений, что его могут предать, унизить и обмануть.

Напомним, раскрыт секрет поездки Мишиной в Хорватию в дни "ссоры" с Эллертом: "В первую очередь это связано с...".

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