Известная украинская актриса и звезда шоу «Холостячка» Ксения Мишина рассказала о том, что ее сын начал обращать внимание на девушек

Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм знаменитость показала, как проводит время с сыном. На кадрах 9-летний Платон увлеченно обедает, пока мама снимает его на видео.

«Семейный обед. Сегодня у меня есть возможность провести его с моим сыночком», - похвасталась Мишина.

Актриса также рассказала, что ее сын взрослеет: мальчик уже начал обращать внимание на девочек. Впрочем, пока повод оказался никак не связан с романтикой.

«В общем, тот возраст, когда мой сын уже замечает накачанные губы у девочек. Сейчас идем, проходит девушка и он мне говорит: «О, мам, смотри губы себе накачала как курица». И она это все услышала! Мне было очень смешно и стыдно», - со смехом рассказала Мишина.

Отметим, что сына актриса родила, еще будучи студенткой. С ее отцом она давно рассталась. Ранее актриса раскрыла, что он лишен родительских прав и не общается с сыном. Мишина утверждает, что он сможет вернуться в жизнь Платона только тогда, когда мальчик будет достаточно взрослым, чтобы самостоятельно принять решение об этом.

Напомним, раскрыт секрет поездки Мишиной в Хорватию в дни "ссоры" с Эллертом: "В первую очередь это связано с...".

Как сообщала Politeka, "холостячка" Мишина в приспущенном платье взбудоражила откровениями о жизни: "Никому не позволяйте...".

Также Politeka писала, что "холостячка" Мишина показала известного красавчика, с которым зажигала до Эллерта: "Чемпионище".