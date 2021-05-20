Известная украинская актриса и звезда шоу "Холостячка" Ксения Мишина поделилась рассуждениями о жизни

Актриса завоевала еще большую популярность после того, как стала героиней шоу "Холостячка", пишет Politeka.net. Сейчас звезда активно снимается в кино, сериалах и шоу, а также не забывает о соцсетях, где регулярно делится историями о буднях и рассуждениями.

Мишина в одном из последних постов в Инстаграм задалась вопросом о жизни. А текст красотка подкрепила фото в платье с приспущенными плечами.

"Вы смотрели когда-нибудь на свою жизнь с высоты птичьего полета? Наблюдали за ней насколько она интересная, разная, порой необъяснимая, со взлетами и падениями, сумасшествиями и неповторимостями!", - написала звезда.

Далее артистка стала задаваться, почему жизнь такая, но при этом она убеждена, что у каждой души есть свой путь и уроки, и у каждого человека есть индивидуальная задача для того, чтобы расти.

"Миссия каждой души - это развитие. А жизнь - это лестница, уверенно идя по которой, вы обязательно достигните истины!", - считает Мишина.

По словам актрисы, стоит наслаждаться днями даже через боль, и продолжать свой дальнейший путь.

"Оберегайте себя, свои ценности! И никому не позволяйте ставить их под сомнение! Наслаждайтесь своей уникальностью! И тогда весь мир будет наслаждаться ей вместе с вами!", - написала актриса.

Публикация за несколько минут собрала почти 12 тысяч лайков и много комментариев.

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