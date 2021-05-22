Актриса Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", выдала нечто новенькое о своей семье

31-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, заинтриговав сообщением об "очень важном дне" и попросив фанатов пожелать ей удачи, передает Politeka.net.

Так, Ксения рассказала о необычном хобби своего 9-летнего сына Платона. Оказывается, мальчик занимается восточным боевым искусством - джиу-джитсу, впервые став участником соревнований.

"У нас сегодня очень ответственный день. Сегодня у моего сына первые соревнования по джиу-джитсу. У нас тут кимоношечка... и ждем своей очереди заходить в зал и сражаться", - сообщила Ксения, "преследуя" Платона с камерой, но тот все время уворачивался и прятался.

В конце концов знаменитость поймала отпрыска и спросила, что нужно сделать для победы. Мальчик, не желавший светиться на камеру, все-таки признался, что "удушающий прием" - чуть ли не самый решающий.

"Пошли делать удушающий))) Пожелайте нам удачи!)", - подытожила Мишина.

Ранее мы рассказывали, что Платон, который растет копией матери, вогнал ее в краску забавной ситуацией. Оказывается, он уже обращает внимание на девочек, но пока, конечно, не в романтической плоскости. Актриса рассказала детали в своих "сториз".

«Сейчас идем, проходит девушка и он мне говорит: «О, мам, смотри губы себе накачала как курица». И она это все услышала! Мне было очень смешно и стыдно», - поделилась Мишина.

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