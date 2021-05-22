Возлюбленный "холостячки" Ксении Мишиной Александр Эллерт поделился новым фото на фоне слухов о расставании с актрисой
Как передает Politeka.net, перед отъездом Ксении на съемки в Хорватию парочка некоторое время не общалась. Поклонники стали замечать, что звезды удалились друг у друга в сети, а также поудаляли некоторые фото. Кроме этого, они перестали светиться в сторис друг у друга.
Спустя некоторое время пара снова стала появляться вместе, а теперь ситуация повторилась. Фанаты сразу же отреагировали на изменения в поведении кумиров, оставив у них в Инстаграм массу вопросов.
На свежем фото Эллерт показал, почему не стоит бояться морщин. Он подставил лицо солнцу и наслаждался хорошей погодой.
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«Морщиньтесь – бо ми того варті», - подписал фото Эллерт.
Стоит отметить, что внешний вид Эллерта многих удивил.
«Саш, вы это серьезно с Ксю? Что за качели вообще?», «Саша, вы так молодо выглядите. Что немного морщинок вас не испортит», «Да кто так морщинится? Ну ничего, с годами будет получаться лучше!», «Красивый Эллерт», «Класс! Что бы не случилось, ты всегда на позитиве. Вот поэтому ты мне нравишься», «Что это за дед на фото?», - пишут люди.
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