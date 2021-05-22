Актриса Ксенія Мішина, яка стала першою українською "Холостячкою", видала щось новеньке про свою сім'ю

31-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, заінтригувавши повідомленням про "дуже важливий день" і попросивши фанатів побажати їй удачі, передає Politeka.net.

Так, Ксенія розповіла про незвичайне хобі свого 9-річного сина Платона. Виявляється, хлопчик займається східним бойовим мистецтвом - джиу-джитсу, вперше ставши учасником змагань.

"У нас сьогодні дуже відповідальний день. Сьогодні у мого сина перші змагання з джиу-джитсу. У нас тут кімоношечка... і чекаємо своєї черги заходити в зал і битися", - повідомила Ксенія, "переслідуючи" Платона з камерою, але той весь час ухилявся й ховався.

Зрештою знаменитість зловила сина та запитала, що потрібно зробити для перемоги. Хлопчик, який не бажав світитися на камеру, все-таки зізнався, що "задушливий прийом" - мало не найвирішальніший.

"Пішли робити задушливий))) побажайте нам удачі!)", - підсумувала Мішина.

Раніше ми розповідали, що Платон, який росте копією матері, увігнав її у фарбу кумедною ситуацією. Виявляється, він вже звертає увагу на дівчаток, але поки, звичайно, не в романтичній площині. Актриса розповіла деталі в своїх "сторіз".

"Зараз йдемо, проходить дівчина і він мені каже: «О, мам, дивись губи собі накачала як курка». І вона це все почула! Мені було дуже смішно і соромно», - поділилася Мішина.

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