Відома українська актриса і зірка шоу "Холостячка" Ксенія Мішина поділилася міркуваннями про життя

Актриса завоювала ще більшу популярність після того, як стала героїнею шоу "Холостячка", пише Politeka.net. Зараз зірка активно знімається в кіно, серіалах і шоу, а також не забуває про соцмережі, де регулярно ділиться історіями про будні і міркуваннями.

Мішина в одному з останніх постів в Instagram задалася питанням про життя. А текст красуня підкріпила фото в сукні з приспущеними плечима.

"Ви дивилися коли-небудь на своє життя з висоти пташиного польоту? Спостерігали за ним наскільки воно цікаве, різне, часом незрозуміле, зі злетами і падіннями, божевіллям і неповторностями!",- написала зірка.

Далі артистка стала задаватися, чому життя таке, але при цьому вона переконана, що у кожної душі є свій шлях і уроки, і у кожної людини є індивідуальне завдання для того, щоб рости.

"Місія кожної душі - це розвиток. А життя - це сходи, впевнено йдучи по якій, ви обов'язково досягнете істини!",- вважає Мішина.

За словами актриси, варто насолоджуватися днями навіть через біль, і продовжувати свій подальший шлях.

"Оберігайте себе, свої цінності! І нікому не дозволяйте ставити їх під сумнів! Насолоджуйтесь своєю унікальністю! І тоді весь світ буде насолоджуватися їм разом з вами!",- написала актриса.

Публікація за кілька хвилин зібрала майже 12 тисяч лайків і багато коментарів.

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