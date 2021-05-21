Стали відомі подробиці, чому Ксенія Мішина літала до Хорватії під час розладу у відносинах з Олександром Еллертом
Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ксенія Мішина, яка на проекті "Холостячка" знайшла своє кохання Олександра Еллерта, взяла участь у зйомках гостросюжетного детективного серіалу. Зйомки проходили в столиці Хорватії Загребі та українському Києві, а режисером картини став Далібор Матанич, який знімав для Netflix серіал Paper. Про це стало відомо на пресконференції з приводу презентації картини.
Варто відзначити, що Ксенія полетіла в Хорватію на зйомки якраз в той момент, коли трапилася передбачувана серйозна сварка з Еллертом. Шанувальники вирішили, що в парі стався розлад, бо Олександра не було на вечірці з нагоди дня народження сина Мішиної, а на наступний день після свята вона відразу вирушила за кордон.
Після відзнятої частини в Загребі актриса повернулася додому і, схоже, відразу помирилася з коханим. На травневі свята пара навіть їздила на вікенд в Одесу, показуючи свій відпочинок шанувальникам в соцмережах. З 14 травня зйомки серіалу продовжилися в Києві. Повідомляється, що серіал заснований на реальних подіях, а його сюжеті підняті теми про торгівлю людьми і зброєю в Східній Європі, і низці загадкових смертей. Виконавцями головних ролей стали українська актриса Ксенія Мішина і хорватський актор Горан Богдан.
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Мішина зазначила, що рекомендує українцям подивитися серіал "Зломовчання", бо він буде дуже гостросоціальним. "Тому що це в першу чергу пов'язано з нами, з історією нашої країни, нашої держави", - зазначила Ксенія.
Нагадаємо, Коханий Мішиної Еллерт розповів, що приносить йому насолоду: несподівані кадри.
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