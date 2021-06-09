Избранник "Холостячки" Ксении Мишиной Александр Эллерт рассказал о переменах, которые произошли в его жизни

Как передает Politeka.net, любимый Ксении Мишиной поделился откровением со своими фолловерами в Инстаграм.

«Интересно за собой наблюдать💭 Особенно за тем, как меняешься… … ровно год назад я стоял возле мангала и попивал охлажденную «корону»… а сегодня 10 мин стоял на гвоздях и уплетал нутовые котлеты… и то, и то кайф… но гвозди полезней. Хм… идём дальше», - написал Александр.

Похоже, что к таким изменениям его подтолкнула Мишина, ведь она является вегетарианкой. Ране Эллерт рассказывал, что ради любимой в порядке эксперимента — решил отказаться от мяса и алкоголя. Стал меньше курить. Также он начал медитировать.

Новый пост Александра вызвал бурную реакцию его фолловеров.

«И это ты ещё не женился», «Вы с Ксюшей делаете друг друга лучше, здоровее и счастливее», «Вы самая крутая пара», «Нас меняют люди, которые рядом. Вы тому подтверждение», «Любовь творит чудеса, Саша, вот так», - пишут в комментариях.

Не прошел мимо и друг Эллерта Александр Рыбак, который также участвовал в шоу «Холостячка».

«А прикинь на гвоздях возле мангала корону пить?» - пошутил он.

Отметим, недавно Эллерт поделился забавным постом, в котором слегка намекнул, что, возможно, в следующем году они с Ксенией Мишиной поженятся. Шоумен будучи ведущим на свадьбе заинтересовался ценами на свадебные декорации. Пользователи засыпали его вопросами о свадьбе.

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