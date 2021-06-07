"Холостячка" Ксения Мишина вместе со своим избранником Александром Эллертом и друзьями отправилась в горы

31-летняя актриса в последнее время увлекается духовными практиками и медитацией. Хобби девушки разделяет и ее возлюбленный. Так, парочка решила сбежать из шумной столицы, чтобы провести почти неделю в уединении с природой.

Мишина поделилась свежими кадрами в "сториз" у себя в Инстаграм, похваставшись красотой Карпат, передает Politeka.net. Актриса показала место, где они с Эллертом будут медитировать и всячески наслаждаться отдыхом - это большой деревянный дом в горах, окруженный густым лесом, к которому, на удивление парочки, не так-то просто добраться. К строению ведет большущая лестница, взобраться на которую - уже испытание.

"Мы на месте! Сегодня такое туманище, и невозможно показать всю красоту, в которой мы будем находиться пять дней. У нас, правда, в нашем ретрите вот такая вот громадня лестница из 800 ступенек... Ничего, это повод поднакачать себе одно место", - сообщила Мишина, начав трудный подъем.

В дальнейших "сториз" звезда показала просторный зал для медитаций и деревянную террасу с фантастическим видом.

"Туман ушел, просто в одно мгновение... Какая красота!"

Ранее мы рассказывали, что Эллерт затеял с Мишиной спор по поводу свадьбы. Как известно, он работает ведущим мероприятий, в том числе и бракосочетаний. Так, по дороге на одно из таких, Мишина недвузначно намекнула возлюбленному, что тоже хочет замуж.

"А когда ты хочешь?", - спросил у нее Александр и тут же получил в ответ "сегодня".

"Как жениться хочется, представляете?", - засмелся он, заставив-таки Ксению тоже улыбнуться.

Напомним, "Холостячка" Мишина заинтриговала признанием, Эллерт тут ни при чем: "Случается какая-то химия между..."

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