Актриса Ксения Мишина показала кадры со съемок в остросюжетном детективном сериале хорватско-украинского производства

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ксения Мишина, которая нашла свою любовь в проекте "Холостячка", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Несколько месяцев звезда участвует в съемках остросюжетного украино-хорватского сериала "Зломовчання", так что время от времени рассказывает поклонникам в своем микроблоге о съемках и показывает снимки со съемочной площадки.

Так, в этот раз Ксения показала несколько кадров со съемок и закулисья, а также поделилась своими впечатлениями от участия в этом кинопроекте. На снимках актрису можно увидеть с коллегами по цеху, среди которых известный украинский актер Виктор Сарайкин. Также есть снимок, на котором запечатлена вся большая съемочная группа "Зломовчання".

В подписи к фотографиям Мишина рассказала о процессе съемок и о том, как создается нужная атмосфера на съемочной площадке. "Случается какая-то химия на площадке между смыслами, людьми, декорациями, сюжетами и реальными жизнями тех, кто играет. Итак, эта химия, это взаимодействие – это и есть жизнь. Когда создаёшь историю, настроение, когда твоя задача передать состояние, нужно его прочувствовать. Все это мы делаем об людей. Это особый вид сближения, проникновения в творчество, но я думаю так происходит во всех осознанных рабочих взаимоотношениях, согласитесь?!", - поделилась актриса.

Напомним, "Холостячка" Мишина показала, в каком виде пришла на первое свидание с Эллертом: "Обожаю".

Как сообщала Politeka, Мишина удивила переменами во внешности, "Холостячку" не узнать: "Будто Надя Дорофеева".

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