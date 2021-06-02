"Холостячка" Ксения Мишина застала врасплох своего избранника Александра Эллерта разговорами о свадьбе
Как известно, парочка стала жить вместе практически сразу после финала "Холостячки", а это уже более полугода. За это время 31-летняя актриса успела пару раз поссориться и помириться со своим 34-летним возлюбленным, съездить с ним на Мальдивы, а также обидеться, что он не делает ей предложение.
В частности, последний момент как раз и запечатлел Эллерт, поделившись кадрами в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.
Александр, помимо того, что является сценаристом "Квартал 95", еще подрабатывает ведущим мероприятий, включая свадьбы. По дороге на одну из таких у него произошел забавный диалог с Мишиной.
"Пишет мне невеста, у которой сегодня свадьба, аудиосообщение, что они едут в ЗАГС и застряли в пробке, посмотрите на реакцию: "Конечно, у них свадьба..." Уже поженились, да? Уже расписались, да?..", - Эллерт перевел камеру на обиженную "Холостячку".
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"Ты сегодня хочешь свадьбу?", - не выдержал он.
"Да", - Ксения застала парня врасплох.
"Но я сегодня занят, у меня сегодня свадьба...", - начал было оправдываться Эллерт.
"Ну, конечно! Ты каждый день занят...", - с ноткой недовольства заявила Мишина.
"А когда ты хочешь?", - спросил Александр и, услышав в ответ "сегодня", сразу предложил, - "А можно в другой день?".
"Завтра", - сходу ответила Ксения.
"Завтра я в Днепр еду", - опять парень попал впросак.
"А, понятно!", - воскликнула девушка.
"Как жениться хочется, представляете?", - засмелся Эллерт, заставив-таки возлюбленную тоже улыбнуться.
Недавно Эллерт поделился забавным постом, в котором слегка намекнул, что, возможно, в следующем году они с Мишиной поженятся. Шоумен, будучи ведущим на свадьбе, заинтересовался ценами на праздничные декорации. Пользователи засыпали его вопросами о свадьбе.
Напомним, Эллерт проговорился о долгожданной свадьбе с Мишиной, когда торжество: "Давайте, жгите!"