Избранник "Холостячки" Ксении Мишиной Александр Эллерт показал, как возит свою любимую по делам
Как передает Politeka.net, любимый мужчина Ксении Мишиной решил развеселить многочисленую армию своих поклонников в социальной сети Инстаграм. Эллерт поделился забавным видео, показав, как шутит с актрисой Ксенией Мишиной в разделе сториз.
"Проезд подорожал, слыхали?!", - написал Александр на видео, где показал, как Ксения Мишина садится к нему в машину.
Ксения в джинсах-момах и в кожанной куртке села в машину к Эллерту на переднее сидение и шутя сказала, как таксисту: "На Лукьяновку, пожалуйста, быстрее, опаздываю".
"В два счетчика, целуйте водителя", - сказал шоумен.
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Ксения ни секунды не медля, с разгону поцеловала любимого Эллерта. Александр с любовью подписал забавное видео "Моя стрекозья".
"Эээй, вы всех водителей целуете, чтоб побыстрее", - пошутил Эллерт.
"Нет, только своего личного", - ответила Ксения.
"Хорошо, поехали".
На следующих видео пара едет в машине под нежную музыку и трогают друг друга по очереди за лицо. Психологи утверждают, если хочется касаться другого человека, значит точно к нему есть теплые чувства.
Позже парочка едет на мороженое, Мишина купила себе и Эллерту белое мороженое-рожок.
Напомним, Эллерт публично поиздевался над Мишиной, кадры: "Будешь ходить самая духарная".
Как сообщала Politeka, экс-муж Ксении Мишиной спустил ее с лестницы прямо в театре: "Начала плакать и кричать".