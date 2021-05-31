Я не видела его лет пять

Известная украинская актриса Ксения Мишина, героиня шоу "Холостячка", привыкла к публичности, внимания и жосткому графику

После финала шоу "Холостячка" интерес к звезде вырос еще больше. Не только амбициозная роль в сериале "Крепостная", а также победа в танцевальном шоу сделали артистку популярной в сети.

Ксения Мишина решилась рассказать, как ее бывший муж спустя пять лет появился в ее жизни и не понятно за что спустил с лестницы в театре. Об этом она рассказала в программе "Українські сенсації".

"Молодой театр" - это то место, где в Ксению впервые поверили, как в актрису. Женщина проработала там 2 года после рождения Платона (сейчас Платону 9 лет, - авт.), но еще до "Танцев" и "Холостячки".

По словам Мишиной, женщины должны жить только в любви и уважении и быть защищенными. Что такое любовь и уважение точно не знает бывший Ксении Мишиной, который издевался над ней еще во время беременности.

"Я не видела его лет пять. И вот он нарисовался. Видимо, узнал, что я здесь работаю. Я смотрела спектакль, ко мне ворвался бывший, взял за волосы вытолкал с балкона на лестницу и спустил с лестницы. Я начала тут плакать, кричать "помогите мне пожалуйста", он начал кричать "где его ребенок", он был очень пьяный", - вспомнила Ксения Мишина.

Стоит отметить, что у Ксении Мишиной очень непростая жизнь из-за постоянной занятости, иногда актриса может работать полгода без единого выходного.

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