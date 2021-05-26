"Холостячка" Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт расстраивают фанатов в последнее время

Не прошло и пару месяцев с их последней крупной ссоры, когда 31-летняя актриса улетала на съемки фильма в Хорватию, как в Сети заговорили о новом расколе в их отношениях.

Пользователи обратили внимание на один из последних постов Мишиной в Инстаграм, где она внезапно заговорила о боли, ревности и кредите доверия. Слова девушки тут же связали с Эллертом. Более того, внимательные фанаты обнаружили, что актриса отписалась от странички возлюбленного, что тоже является тревожным знаком.

Кроме того, Ксения с Александром перестали появляться в "сториз" друг у друга. Все это фанаты парочки расценивают, как доказательство их очередной ссоры.

Эллерта под его новым постом в соцсети закидали вопросами о Мишиной. Парень выложил фото, на котором позировал сам, щурясь от яркого солнца, и выглядел вполнемсчастливым, передает Politeka.net.

В комментариях пользователи начали спорить по поводу того, действительно ли ссора звезд имела место быть. Многие полагают, что правда раскроется в пост-шоу "Холостяка", которое состоится в пятницу, 28 мая.

"Вы расстались с Ксю? 😢 - с чего вы это решили? - они отписались друг от друга, она удалила фотки 😢и лайкнула мой вопрос о расставании - грустно( и он удалил её профиль из био - если вы мне не верите, то подождите пятницы включите стб с пост шоу холостяка, и не мучайтесь) - ❤️💚 наши вместе 1000% я вас уверяю - да, уже 20 раз как расстались. В июле будет год ознакомительного расставания 😂 - я когда написала комментарий у неё под постом последним, потом она мне его лайкнула, я зашла посмотреть, а там Эллерт написал комментарий, с зелёным сердечком, а сегодня уже его нет"

"Саш, вы это серьезно с Ксю..?? Что за качели вообще??💔😭 - всё нормально подождите до пятницы❤️💚 - с чего ты взяла? - 1-е, если кто смотрел холостяк, то в конце был анонс где наши целуются, 2-е, это пиар для стб, перед пост шоу с Холостяком!) - СТБ сделали анонс что они не вместе - эфир пятницы давно сняли, расстались пару дней назад - никто не расставался! И вообще думайте как хотите! Я вам тут никто чтобы что-то доказывать!"

Напомним, "Холостячка" Мишина на фоне слухов о расставании с Эллертом обратилась к украинцам: "Что за боль..."

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