Между "Холостячкой" Ксенией Мишиной и ее избранником Александром Эллертом снова пробежала черная кошка - в этом уверены поклонники парочки

Пользователи Сети обратили внимание на последний пост 31-летней актрисы в Инстаграм, в котором она внезапно заговорила о боли, ревности и кредите доверия. Спич Мишиной тут же связали с Эллертом. Более того, внимательные фанаты обнаружили, что актриса отписалась от странички возлюбленного, что тоже является тревожным знаком.

А, изучив "сторизы" обоих звезд, становится понятно, что они еще и свободное время на выходных проводят отдельно друг от друга. Все это фанаты парочки расценивают, как доказательство их очередной ссоры, передает Politeka.net.

В частности, воскресенье Мишина провела вдали от возлюбленного, устроив покатушки на кабриолете и заглянув на семинар своего любимого трансформационного коуча Леры Ольховской (актриса в последнее время очень интересуется психологией).

"С ветерочком да на ночечку... закаляюсь, друзья! Смотрите, какая красота...", - говорит на кадрах Мишина, представ за рулем.

Эллерт, в свою очередь, тоже не страдал дома в одиночестве, а отправился на прогулку с 13-летней дочкой Элей. Александр заметил у девочки необычные рисунки на руках, когда они сидели в кафе.

"Как называется эта штука?", - спросил он у дочки.

"Эээ, рисунок на пальцах?", - ответила та, рассмеявшись.

Чуть позднее, когда они были уже на парковке возле кафе, Эля попросила у отца оценить ее лук.

"Итак, косы с кольцами, руки с татухами... кулоны... Ну, что я тебе скажу, неплохо!", - резюмировал он.

Напомним, "Холостячка" Мишина на фоне слухов о расставании с Эллертом обратилась к украинцам: "Что за боль..."

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